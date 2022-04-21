Иран отклонил предложение о снятии санкций взамен на отказ от мести США

Иран ведет переговоры с США по поводу возобновления ядерной сделки. По мнению представителя Ирана, затягивание решения о сделке полностью связано с нерешительностью США.

Появилась информация, что Иран отклонил «регулярные предложения своих врагов» об отмене санкций в обмен на отказ Тегерана от своих планов отомстить США за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ядерная сделка 2015 года, которая снимала санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, была на грани восстановления после 11 месяцев переговоров.

Ранее Курсор писал, что Ганц сделал заявление по поводу ядерной сделки с Ираном. Министр обороны заявил, что сделка «также означает прекращение разработки баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки».

Напомним, также редакция «Курсора» сообщала, что президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о возможности ядерной сделки в случае отмены санкций.