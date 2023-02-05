Американская еврейская община шокирована жестоким убийством во Флориде

Водитель-еврей из Флориды был похищен пассажиром такси и был найден мертвым в субботу вечером.

Еврейская община Палм-Бич-Гарденс из Флориды возмущена чрезвычайным происшествием в округе, когда водитель из службы такси Lyft был похищен и убит.

Полиция сообщила, что 74-летний Гари Левин был похищен и убит разъяренным пассажиром, которого он подвозил. Семья водителя была обеспокоена его исчезновением во вторник. В последний раз его видели живым в понедельник.

Останки погибшего были найдены в субботу на загородной территории в лесу, недалеко от того места, где Левин высадил пассажира прямо перед своим исчезновением. Позже останки были идентифицированы.

Дочь погибшего водителя, Линдси ДиБетта, сообщила репортерам: «Он ни за что не подберет кого-нибудь в Майами и не поедет в Окичоби, не сообщив об этом своему партнеру. В тот день у них были планы на ужин, но он так и не вернулся домой».

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался некий Мэтью Скотт Флорес, который был арестован после полицейской погони в Северной Каролине за рулем автомобиля Левина. Флорес также разыскивался за несвязанное с этим убийство во Флориде.

Ранее Курсор писал, что курьера компании Wolt уволили за непристойное поведение в лифте, попавшее на камеры.

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