Американские астрономы показали, что может произойти с Солнцем через миллионы лет

По словам экспертов, после того, как Солнце сожжет большую часть водорода в своем ядре, оно перейдет к следующей стадии – превращению в красного гиганта.

Примерно в 4300 от Земли находится туманность NGC 2371. В ней расположились остатки звезды, которая ранее была по своим свойствам похожа на Солнце. Туманность находится в Созвездии «Близнецы».

Сейчас же «звезда» представляет собой лишь сверхгорячее ядро красного гиганта без внешних слоев. Звезда Вольфа — Райе характеризуется очень высокой температурой и яркостью. Эти звёзды массивны и, как правило, находятся на поздних стадиях своей эволюции, содержат мало водорода, но богаты гелием и испускают сильный звёздный ветер.

И вот на странице телескопа Hubble в Instagram появилось удивительное фото этой туманности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция нашего портала сообщала, что комета вдвое больше Эвереста пролетит мимо Земли в следующем месяце. Массивная комета, вдвое превышающая размер горы Эверест, летит внутрь Солнечной системы, направляясь мимо Земли, и будет видна в небе.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной.

Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему.