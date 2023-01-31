Американские ученые окрасили океан в розовый цвет: в чем была суть эксперимента

15:02, Сегодня
Мировые новости
океан фото
Фото: canva.com

Исследователи заявили, что розовый краситель экологически безопасен.

Ученые из Калифорнийского университет (США) в целях эксперимента окрасили воду океана возле берега Сан-Диего в розовый оттенок, чтобы выяснить, как в зоне прибоя смешиваются потоки пресной и более тяжелой соленой воды.

Об этом пишет Futurism.

Исследователи пытались установить, как загрязнители попадают в океан через реки и сточные воды. Краситель, который был добавлен в океан, безопасен для его обитателей. За тем как он распространяется эксперты будут следить с помощью дронов, а также специальных датчиков вдоль берега и гидроцикла с флюорометром.

Океанограф Сара Гиддингс отметила, что очень взволнована, поскольку еще никто не проводил подобный эксперимент. Вместе с коллегами она добавит краситель в воды еще несколько раз в следующем месяце.

«Мы объединим результаты этого эксперимента с более ранними полевыми исследованиями и компьютерными моделями, что позволит нам добиться прогресса в понимании того, как распространяются пресноводные шлейфы», — добавил Гиддингс.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне заявили, что нагрев морской воды вызывает замедление глубинной циркуляции в Атлантическом и Южном океанах.

Еще мы писали, что акванавты изучали дно вокруг Мальдивских островов и неожиданно выявили уникальную экосистему, полную рыб, акул и других живых существ.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.