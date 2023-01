Американские ученые окрасили океан в розовый цвет: в чем была суть эксперимента

Ученые из Калифорнийского университет (США) в целях эксперимента окрасили воду океана возле берега Сан-Диего в розовый оттенок, чтобы выяснить, как в зоне прибоя смешиваются потоки пресной и более тяжелой соленой воды.

Об этом пишет Futurism.

Исследователи пытались установить, как загрязнители попадают в океан через реки и сточные воды. Краситель, который был добавлен в океан, безопасен для его обитателей. За тем как он распространяется эксперты будут следить с помощью дронов, а также специальных датчиков вдоль берега и гидроцикла с флюорометром.

Океанограф Сара Гиддингс отметила, что очень взволнована, поскольку еще никто не проводил подобный эксперимент. Вместе с коллегами она добавит краситель в воды еще несколько раз в следующем месяце.

«Мы объединим результаты этого эксперимента с более ранними полевыми исследованиями и компьютерными моделями, что позволит нам добиться прогресса в понимании того, как распространяются пресноводные шлейфы», — добавил Гиддингс.

If you’ve noticed a pink hue to the water at Torrey Pines State Beach, don’t fret—it’s research in action. Learn more about the experiment led by Sarah Giddings’ lab, what researchers are hoping to find, and why pink dye is being used in this study. https://t.co/uMBJR4so59 pic.twitter.com/yT6BCHgFxc

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) January 20, 2023