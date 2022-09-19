Американский генерал предупредил о рисках эскалации со стороны россии

По словам генерала, сейчас война находится в новой фазе.

П о словам глава Объединенного комитета начальников штабов, генерала США Марка Милли, возможная реакция властей россии* на свои последние неудачи в Украине остается непонятной, поэтому нельзя терять бдительность.

Об этом сообщает Reuters.

Милли подчеркивает, что наблюдает риски эскалации со стороны россии на фоне успешного контрнаступления украинских военных.

«Война сейчас идет не слишком хорошо для рф. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности, бдительности», — отметил Милли.

По его словам, войска США в Европе находятся под повышенной угрозой, но военные должны быть готовы.

«Во время ведения войны вы просто не можете быть полностью уверенными, что будет дальше», — сказал генерал.

Милли отказался говорить о возможном следующем шаге путина, но предупредил, что война перешла в новую фазу, в которой ВСУ перехватили стратегическую инициативу.

Ранее Курсор писал, что Боррель назвал условия, при которых Украина может заключить мир с рф. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что окончательные условия будет определять именно украинская сторона.

Курсор сообщал, что по словам Пэта Райдера, Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. Однако все равно отказался даже прогнозировать, когда может завершиться война россии против Украины.

Наша редакция писала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ сломали ход войны еще задолго до контрнаступления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!