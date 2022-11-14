Американский генерал рассказал, как могут развиваться события на фронте в Украине зимой

Многие аналитики считают, что бои в Украине продолжатся и зимой.

По словам бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, предстоящей зимой не стоит ожидать затишья на фронте.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Генштаб Вооруженных сил Украины может сохранить давление на россиян. Кроме этого, все это не позволит российским военным осуществить перегруппировку войск и провести обучение мобилизованных.

«Конечно будет сложно. Погода всегда будет иметь последствия, почва будет сложнее, пока не замерзнет, видимость будет хуже для дронов. Но украинские солдаты будут хорошо снаряжены», — заявил генерал.

Ходжес отметил, что служба в таких условиях является проверкой дисциплинированности солдат.

«Мне кажется, что украинские солдаты будут в значительно лучшем положении, потому что за их плечами целая страна, а русские здесь есть оккупанты. Поэтому у них будет меньшая поддержка», — сказал он.

Генерал отметил, что страны-партнеры уже пообещали передать военным Украине зимнюю форму и палатки.

Ранее Курсор писал, что потеря Херсона внесла раскол в кремлевские кулуары. «Беспрецедентные» разногласия между президентом путиным и фракцией «ястребов» обострились после разрушительного поражения армии рф и сдачи ключевой позиции для оккупантов — Херсона.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!