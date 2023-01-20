В разведке Германии встревожены ситуацией в Бахмуте: озвучены новые данные

Служба внешней разведки Германии (BND) встревожена потерями украинской армии в городе Бахмут на востоке Украины, говорится в сообщении.

Армия Украины ежедневно теряет трехзначное число солдат, сражаясь с российскими войсками в Бахмуте, сообщает Der Spiegel со ссылкой на полученную информацию.

Захват россией* Бахмута будет иметь серьезные последствия, поскольку это позволит россии добиться дальнейшего прогресса, предупредила БНД.

Заявление немцев прозвучало после того, как российские прокси-силы в самопровозглашенной «Донецкой Народной Республике» заявили, что взяли под свой контроль Клищевку, небольшой поселок к югу от Бахмута на востоке Украины.

Отметим также, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Германия еще не приняла решение о поставке Украине танков Leopard, ссылаясь на своего немецкого коллегу.

На вопрос, обсуждался ли вопрос поставки тяжелых танков в Украину на сегодняшней встрече на авиабазе Рамштайн, Остин сказал: «Возможно, вы слышали, как министр обороны Германии ранее говорил, что решение о поставке танков Leopard 2 еще не принято.

На чем мы действительно сосредоточены, так это на том, чтобы у Украины были возможности, необходимые для успеха прямо сейчас».

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