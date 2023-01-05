Американский посол: «Не наша работа указывать израильтянам, что делать»

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что восхищается демократией Израиля и не верит, что она находится в опасности.

Посол Соединенных Штатов в Израиле Том Найдс пообщался с израильской журналисткой Иланой Даян на Galei Tzahal (армейское радио) и заявил, что, хотя он не в состоянии говорить израильскому правительству, что делать, он верит в выражение своей озабоченности по поводу политики страны.

Об этом сообщает INN.

«Прежде всего, Израиль — это демократия. 70% населения страны проголосовало на последних выборах, поэтому я безмерно восхищаюсь им и его яркой демократией. Если есть ценности, которые, по нашему мнению, противоречат ценностям, которые мы разделяем, мы сформулируем их, мнения будут расходиться, и у нас будут аргументы. Но не заблуждайтесь: наша главная миссия — сделать так, чтобы Израиль оставался сильным, демократическим, еврейское государство», — сказал Найдс.

Найдс также преуменьшил опасения, что израильская демократия в опасности.

«Демократия может многое выдержать, и поэтому она такая живая. Наша работа не в том, чтобы указывать израильтянам, что делать; наша работа состоит в том, чтобы поддерживать крепкие отношения и выражать обеспокоенность по поводу общих ценностей, которые у нас есть. Когда Израиль делает то, что, по нашему мнению, противоречит этим общим ценностям, я выражаю свое мнение. не означает, что мы должны драться», — заявил посол.

Посла также спросили, что он думает о визите министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и почему он решил осудить его, хотя этот визит не изменил статус-кво: «Я думаю, что важно то, что мы просыпаемся утром и видим, что многие союзники и друзья Израиля, те страны, где действуют соглашения Авраама, выражают огромную озабоченность. Я хочу, чтобы все было спокойно, и я хочу, чтобы Израиль был близок к своим соседям. Я хочу, чтобы Авраамовы соглашения процветали, и я хочу, чтобы происходили вещи, которые сохраняли бы статус-кво на Храмовой горе — и я хочу, чтобы люди оставались спокойствие».

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