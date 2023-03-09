Американский топ-чиновник отклонил приглашение Зеленского посетить Киев

Зеленский пригласил высокопоставленного спикера палаты представителей США Кевина Маккарти посетить Украину, поскольку в Конгрессе, особенно среди консерваторов, кипят сомнения по поводу поддержки военных действий Киева.

Зеленский предложил визит в интервью CNN.

Узнав о приглашении, Маккарти сказал Ману Раджу из CNN, что не планирует посещать Украину, и заявил, что президент Джо Байден действовал недостаточно быстро, чтобы помочь Украине.

Маккарти, республиканец из Калифорнии, сказал, что поддерживает Украину, но не поддерживает «карт-бланш», хотя известно, что все доллары, которые тратятся в Украине, находятся под федеральным контролем.

Отметим, что Зеленский, отвечая на вопрос Вольфа Блитцера в ходе интервью CNN о том, что нужно сделать, чтобы заставить его встретиться с путиным, сказал: «У нас нет никаких обстоятельств, чтобы разговаривать с президентом российской федерации, потому что он не держит своего слова».

«У нас нет к нему никакого доверия», — добавил Зеленский.

«Россия должна покинуть нашу территорию. И после этого мы рады присоединиться к дипломатическим инструментам. Уже после этого мы можем найти любой формат с нашими партнерами», — сказал он.

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