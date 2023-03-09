В Киеве прогремел еще один взрыв: есть «прилет»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что новые взрывы потрясли столицу на фоне сообщений о том, что россия* выпустила ракеты «Искандер».

«В Голосеевском районе столицы прогремели взрывы. На место выехали все группы реагирования», — написал Кличко в своем Telegram-аккаунте.

Позже Кличко сообщил о новом взрыве: он произошел в Святошинском районе столицы. По словам Кличко, «горят машины во дворе одного из жилых домов». Известно о двух раненых, они госпитализированы.

«Последствия воздушного удара по столице к 7:30. В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также обломки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется. В столице частично задействованы экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении киевской мэрии.

Сегодня ночью россия нанесла скоординированные массированные удары по Одесской и Харьковской областям, поразив энергетическую инфраструктуру.

Согласно сообщениям, город Харьков и его окрестности были поражены более чем 15 ракетами, полный объем ущерба еще оценивается. Одесса также подверглась «массированному нападению», в результате которого были разрушены энергосистемы и несколько жилых домов, при этом официальные лица подтвердили, что никто не пострадал.

По данным Министерства цифровой трансформации страны, на всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога.

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