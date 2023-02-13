Американцев призывают срочно покинуть россию — посольство США

Американские дипломаты призывают не въезжать на территорию рф* из-за непредсказуемых последствий войны в Украине, которую развязала россия.

Посольство Соединенных Штатов в москве призвало граждан США немедленно покинуть территорию россии.

Призыв был опубликован на сайте посольства.

«Не въезжайте в россию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в рф и из рф», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

По словам дипломатов США, они могут столкнуться с рядом проблем, оказывая помощь америакнцам, учитывая те условия, в которых посольство работает на территории россии .Дипломаты добавили, что американцы, которые на данный момент проживают в рф или путешествуют по рф, должны срочно выехать из страны.

Это уже не первый призыв посольства США в москве. Ранее дипломаты призывали американцев покинуть рф в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Ранее Курсор писал, что советник главы Офиса президента Украины заявил, что «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Наша редакция сообщала, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. Эксперты сделали свой вывод, основываясь на данных Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнаме за 8 лет боевых действий составило ориентировочно 58 тысяч человек.

Курсор информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!