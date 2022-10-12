Аналитики назвали основную цель массированных ракетных атак россии по Украине

В Институте изучения войны (ISW) считают, что массированный ракетный обстрел россией территории Украины был запланирован еще до назначения сергея суровикина новым командующим войсками россиян. Главная цель этих ударов — это восстановить публичный имидж минобороны рф.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что суровикина также могли назначить на это должность только для того, чтобы реанимировать хорошее отношение к российскому минобороны после ряда провалов. Кроме этого, кто бы не получил этот пост командующего, этот человек бы руководил нанесением ракетных ударов по территории Украины.

Кроме этого, назначение суровикина, возможно, связано с российскими информационными операциями по восстановлению репутации командующего цво генерал-полковника александра лапина после неудач россиян на фронте. Глава чечни рамзан кадыров заявил, что лапин виновен в успехе контрнаступления ВСУ.

В Институте отметили, что назначение суровикина не приведет к дальнейшей «сирианизации» российских операций в Украине, потому что пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от пространства боевых действий в Сирии, а прямые сравнения с сирийской «сценарией» суровикина скрывают тот факт, что рф сталкивается с совершенно другими вызовами в Украине.

Также рф не может еще больше «сиризировать» войну в основном из-за того, что ей не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки Украины, которые она могла проводить и проводила в Сирии.

Эксперты считают, что крайне маловероятно, что роль суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях на Украине, пока западные покровители Украины продолжают снабжать Киев средствами ПВО, необходимыми для предотвращения завоевания Россией превосходства в воздухе.

Ранее Курсор писал, что в США рассказали, почему рф совершила ракетные обстрелы Украины. Координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби считает, что россия не могла организовать масштабные атаки всего за несколько дней.

Наша редакция сообщала, что аналитики рассказали, что *путин теряет влияние.

Курсор также сообщал о том, что во сколько рф обошлась недавняя атака по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!