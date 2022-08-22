В 2022 году Турция увеличила закупки нефти в россии более чем в 2 раза

Аналитики утверждают, что в этом году Турция начала покупать у россии в 2 раза больше нефти. Торговые отношения между ней и рф* начали процветать еще с весеннего периода.

В этом году турки ежедневно приобретают у россиян более 200 тысяч баррелей сортов Urals и Siberian Light. Для сравнения, в прошлом году показатели равнялись 98 тысячам баррелей в день.

«Турецким компаниям не запрещено вести дела с российскими партнерами. Они заполняют пустоту после ухода с рынка рф* европейских компаний из-за начала полномасштабной войны в Украине», – сказано в отчете специалистов.

Об этом сообщает Reuters.

Обе страны настроены на более широкое сотрудничество в бизнесе, что особенно касается торговли энергоресурсами. Согласно данным аналитиков, существенное увеличение потребления указанных сортов российской нефти наблюдается среди основных турецких нефтеперерабатывающих заводов Tupras и азербайджанском нефтеперерабатывающем заводе SOCAR STAR. При этом они стали меньше закупать североморские, иракские и западноафриканские сорта.

На протяжении последних нескольких лет НПЗ STAR увеличил закупки норвежской нефти Johan Sverdrup и иракской нефти, которые близки по качеству к российской. Это было обусловлено увеличением стоимости последней. В этом же году стоимость российской нефти упала до исторического минимума, а вот североморская и иракская нефть наоборот выросла в цене.

Эксперты ожидают, что в январе-августе этого года НПЗ STAR закупит около 90 тысяч баррелей нефти рф. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года показатель равнялся 48 тысячам бареллей. Также турецкие НПЗ Tupras приобретут примерно 111 тысяч бареллей нефти в аналогичный период (в прошлом году – 45 тысяч бареллей).

«Выбор турецких нефтеперерабатывающих заводов был очевиден, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти», – поделился трейдер на средиземноморском рынке нефти и добавил, что турецкие НПЗ смогут получить существенную прибыль благодаря переработке нефти Urals.

Ранее Курсор писал, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вырос спрос на африканские нефть и газ в Европе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!