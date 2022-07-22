СМИ: Из-за войны в Украине вырос спрос в Европе на африканские нефть и газ

Прогнозируется, что с 2026 года Намибия, Южная Африка, Уганда, Кения, Мозамбик и Танзания будут поставлять большие объемы нефти на европейские и мировые рынки.

По оценкам СМИ, основанным на оценках государственных и частных компаний, речь идет о 100 миллиардах долларов.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом, африканские страны, которые в настоящее время практически не добывают нефть и газ, в ближайшие годы могут получить миллиарды долларов инвестиций в энергетику. К ним относятся Намибия, Южная Африка, Уганда, Кения, Мозамбик и Танзания.

Они отмечают, что только Намибия может поставлять около полумиллиона баррелей в день из вновь открытых месторождений.

Прогнозируется, что с 2026 года большие объемы африканской нефти будут поступать на европейские и мировые рынки.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры. Всего в мае были куплены лишь 10 500 квартир. За вычетом субсидированного жилья (продается в рамках лотерей «Цена для новосела») подрядчики продали в мае лишь 2900 «нельготных» новых квартир.

Кроме этого, в Израиле резко подскочили цены на аренду квартир. Арендная плата за трех- и четырехкомнатные квартиры резко выросла в крупных городах страны с начала года, а именно в январе и феврале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жилищная лотерея в Израиле: новые детали о втором раунде. В рамках второго раунда потенциальные покупатели смогут приобрести одну из 5500 единиц жилья со скидкой на 20% ниже рыночной стоимости в соответствии с «Target Price»/«Целевая цена» (Mehir Matara/Мехир Матара).