Ангела Меркель получила премию ООН по делам беженцев

Экс-канцлера ФРГ удостоили награды за политику ее правительства по приему беженцев из Сирии во время гражданской войны в стране.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии Нансена, которую вручает Управление Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Меркель получила награду за «лидерство, мужество и сострадание», проявленное в вопросе приема беженцев. Так, в 2015 и 2016 годах в разгар миграционного кризиса, вызванного войной в Сирии, под руководством Меркель ФРГ приняла более 1,2 миллиона беженцев. Также отмечаются усилия экс-канцлера в поиске «жизнеспособных долгосрочных решений» для тех, кто «ищет безопасности».

«Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель проявила большое моральное и политическое мужество. Это было настоящее лидерство, обращенное к человечеству, твердо противостоящее тем, кто проповедовал страх и дискриминацию», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Также сообщается, что Меркель получит свою награду и денежный приз в размере 150 тысяч долларов на церемонии в Женеве 10 октября.

Как известно, премия Нансена, присуждаемая ежегодно, была учреждена в 1954 году в честь первого Верховного комиссара ООН по делам беженцев, норвежского исследователя Арктики и гуманиста Фритьофа Нансена за выдающуюся работу в интересах беженцев.

Как сообщал Курсор, в июне бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что владимир путин* решил напасть на Украину после того, как она ушла со своего поста. Она предположила, что именно это могло повлиять на решение российского президента о войне.

Также Курсор информировал о намерении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вместе с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником в переговорах с главой кремля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!