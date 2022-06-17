Ангела Меркель назвала неожиданную причину агрессивной внешней политики россии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что владимир путин* решил напасть на Украину после того, как она ушла со своего поста. Она предположила, что именно это могло повлиять на решение российского президента о войне.
Об том Меркель рассказала в интервью RND.
Кроме того, агрессии россии могли также «поспособствовать» выборы во Франции и вывод американских войска из Афганистана, а также упадок Минских соглашений. По ее словам, попытки решить конфликт дипломатическим путем не увенчались успехом.
Примечательно, что в этом же интервью Меркель заявила, что она могла бы снова стать посредником между Украиной и рф.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.
Еще напомним, что МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!