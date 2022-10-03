Аннексия украинских территорий: российских послов массово высылают из стран Запада

Правительства многих стран вызывают или высылают дипломатов рф в ответ на незаконную аннексию украинских территорий.

Европейские страны предпринимают новые дипломатические шаги в отношении российской федерации* в ответ на так называемые референдумы и незаконную аннексию россией оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает Голос Америки.

Так, министерство иностранных дел Литвы в понедельник объявило персоной нон грата главного российского дипломата в стране.

«Последние действия и заявления несовместимы со статусом дипломата, и должны рассматриваться как вмешательство во внутренние дела страны пребывания», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Между тем, Германия, Италия, Австрия, Дания и Бельгия вызвали российских послов в координации действий с внешнеполитическим агентством Европейского Союза.

До этого Финляндия и Польша вызвали послов россии в своих странах, чтобы осудить попытку москвы незаконно аннексировать еще четыре украинских региона, назвав этот шаг «вопиющим нарушением суверенитета Украины, территориальной целостности и Устава ООН».

Также заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что предположительно будут проведены дальнейшие встречи по всей Европе, чтобы «выразить эту позицию», хотя он пока не ожидает объявления российского посла персоной нон грата.

«Мы обсуждаем такие решения с нашими союзниками по ЕС и НАТО. И если мы совместно со всеми европейскими и евроатлантическими союзниками придем к выводу, что такие шаги будут нужны и выгодны, то мы их сделаем», – сказал Пшидач.

В то же время министерство иностранных дел Чехии призвало чешских граждан поскорее покинуть россию из-за «ухудшения безопасности» для граждан стран Евросоюза и НАТО.

«В связи с объявлением частичной военной мобилизации гражданам Чехии, также имеющим российское гражданство, следует помнить, что, находясь на территории российской федерации, они воспринимаются российскими властями прежде всего как граждане российской федерации. Поэтому посольство Чехии в москве не может обеспечить им должную консульскую защиту», – говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, в россии в учебном центре минобороны умерли трое мобилизованных.

Также мы информировали о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!