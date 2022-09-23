Anonymous запускают хакерскую операцию против Ирана после смерти Амини

Махсы Амини была арестована иранской полицией нравов на этой неделе за то, что якобы неправильно носила хиджаб, после ареста она впала в кому и вскоре умерла.

Ее смерть вызвала большой гнев и протест против иранского режима, когда иранские женщины начали постить в социальных сетях, состригать волосы и сжигать свои хиджабы. Люди устраивали марши протеста против правительства и сжигали хиджабы на улицах. Полиция Тегерана заявила, что арест был оправдан и использовался для обучения.

Со среды группа хактивистов Spid3r, связанная с Ираном, постоянно пишет в Твиттере, показывая скриншоты своей хакерской операции с #OPIran. Скриншоты включали многие иранские правительственные сайты, Центральный банк Ирана, связанное с Ираном информационное агентство Fars, иранский центр судебно-медицинских исследований и многие другие.

В четверг Anonymous написали в Твиттере в поддержку протестов, написав: «Anonymous поддерживает женщин Ирана в их борьбе против жестокого режима». В более позднем твите группа объяснила важность использования VPN, заявив, что иранцам было заблокировано использование Whatsapp и Instagram.

В других твитах Anonymous разместили обучающие видеоролики о самых безопасных способах протеста, например, как правильно закрывать лицо, чтобы вас не узнали и не поймали.

«Мы слышим призывы иранского народа. Мы понимаем жестокое обращение с вами, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Ирана, чем сможем. Многие хактивисты по всему миру поддерживают народ Ирана и понимают, насколько репрессивным является ваше правительство», — написала группа в другом твите.

Протесты в Иране: количество погибших, санкции США и подробности смерти девушки, задержанной полицией нравов. Появилась новая информация о ходе протестов в Иране, спровоцировавших их событие и реакции Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в Иране уже как несколько дней длятся уличные протесты. Они разгорелись после смерти 22-летней девушки курдской девушки Махсы Амини, задержанной так называемой «полицией нравов» за якобы нарушение закона о ношение хиджаба.

Как сообщал Курсор, 22-летняя Махса Амини была арестована после того, как полицейские, по-видимому, обнаружили недостатки в ее головном уборе. Согласно сообщениям в социальных сетях, девушка была задержана так называемой «полицией нравов» после того, как полицейские нашли недостатки в ее хиджабе.