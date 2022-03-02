Apple остановила продажу всей техники в России и ограничила работу Apple Pay

В Apple заявили, что глубоко озабочены по поводу российского вторжения и выступают в поддержку тех, кто «страдает в результате насилия».

Apple заявила, что приостановит продажу всех продуктов в России, прислушиваясь к просьбам украинских властей принять меры против страны в ответ на ее вторжение в Украину.

«Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия», — говорится в заявлении Apple.

Компания наметила ряд действий в ответ на вторжение, включая прекращение всего экспорта в свои каналы продаж в стране.

В заявлении добавили, что Apple Pay и другие сервисы будут ограничены, а российские государственные СМИ, RT News и Sputnik News, больше не доступны для скачивания с Apple Store.

Решение было принято через несколько дней после того, как украинские официальные лица призвали технологические компании предпринять дальнейшие действия против России, призвав их ограничить доступ к своим услугам внутри страны, более жестко ограничить распространение ложной информации и расправиться с поддерживаемыми российским государством СМИ.

«В 2022 году современные технологии — это, пожалуй, лучший ответ танкам, системам залпового огня и ракетам», — заявил вице-премьер Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в письме генеральному директору Apple Тиму Куку.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра.

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