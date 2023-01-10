Арабские СМИ: Израиль оказал Египту щедрую помощь

С сегодняшнего утра в арабских СМИ появилась новость о том, что Израиль обязался перед Всемирным банком выступить гарантом для Египта по кредиту для него, чтобы страна имела возможность субсидировать цены на хлеб для своих граждан. Сумма кредита составляет 3 миллиарда долларов.

В новостях говорится, что все страны Персидского залива отказались дать гарантии Египту.

Это не первый раз, когда Израиль делает жест в пользу египтян, ведь несколько лет назад Израиль отказался от долга перед Египтом в размере двух миллиардов долларов.

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