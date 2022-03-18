Археолог-любитель заявил, что нашел древний подводный город, которому 12 тыс. лет

Джордж Джелла, называющий себя археологом-любителем, уже 44 раза посещал это место, где, по его мнению, 12 000-летний город находится под водой, хотя его теория не поддерживается экспертами.

Причудливые утверждения Джеллы связаны с таинственными гранитными курганами, обнаруженными недалеко от побережья островов Чанделор в Мексиканском заливе, сообщает Sun. Там, по его мнению, также есть пирамида. «То, что там внизу, — это сотни остатков зданий, покрытых песком и илом и географически связанных с Великой пирамидой в Гизе», — сказал Джелла WWL-TV, местному филиалу CBS в Орлеане.

Джелла интересовался исследованием «остатков крупных зданий» и «великих пирамид» почти 50 лет. Рики Робин, который ездил с Джеллой в путешествия, также подтверждает утверждения о существующем энергетическом поле в этом районе и говорит, что его лодка полностью перевернулась и сошла с ума, когда он туда попал. Робин сказал: «В нашей лодке все пошло не так, все наши электронные устройства. Как будто мы были в Бермудском треугольнике. Это именно то, что мы испытали здесь».

Робин утверждает, что признался в рассказах об этом районе после того, как несколько рыбаков сообщили, что они поймали в свои сети странные квадратные камни. «Я сразу подумал, что это части пирамиды, потому что они находились как раз в том месте, где вращался компас», — сказал Робин.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, какие растения оказались устойчивы к глобальному потеплению.