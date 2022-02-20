Ученые рассказали, какие растения оказались устойчивы к глобальному потеплению

По словам ученых, для того, чтобы восстанавливать леса надо помнить, что каждый вторичный лес — потомок других лесов, которые окружали его ранее.

Ученые выяснили, что тропические леса обладают способностью к быстрому восстановлению, а потому могут легче адаптироваться к изменениям климата. Однако для этого нужно сильно ограничить вырубку леса и выполнить ряд дополнительных действий.

Для того, чтобы выяснить это, эксперты использовали метод компьютерного моделирования.

Анализ показал, что из 22 составленных глобальных климатических моделей только одна предполагает значительное сокращение биомассы тропических лесов к 2100 году.

По словам экспертов, тропические леса могут полностью восстановить свои функции всего за четверть века. Однако для этого нужно бороться с ландшафтными пожарами, а также сохранять древние леса с уникальной растительностью.

По словам одного из авторов исследования Педро Бранкалиона, это знание даст возможность сохранить тропические леса, если ситуация с изменениями климата станет сильно хуже.

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, что ликвидация бедности вредит экологии. Ученые заявили, что полная ликвидация нищеты увеличит уровень выбросов углекислого газа. Правда, это произойдет только в том случае, если доходны бедных вырастут слишком сильно.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые предупредили о массовом вымирании коралловых рифов.

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