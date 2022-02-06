Ученые выяснили, что пещерные люди были куда умнее, чем казалось ранее

Чтобы понять, почему пещерные люди делали так, ученые установили тысячи датчиков в пещере площадью 290 квадратных метров. Затем сымитировали и испытали с помощью программы 16 очагов, проанализировали плотность дыма от каждого из них.

Ученые из международной группы, в которую вошли и израильские специалисты, решили проверить уровень интеллекта пещерных людей. Так, они сымитировали рассеивание дыма в пещере Лазарет, в которой проживали люди примерно 170 тысяч лет назад. Как оказалось, они размещали очаг в наиболее оптимальном месте.

Об этом сообщает издание Phys.org.

Ранее ученые считали, что самым лучшим местом для размещения очага была задняя часть пещеры, так как дым тогда выходил из жилища под самым потолком. Однако во время раскопок все чаще находились остатки очагов именно в центре пещеры.

Как рассказал один из авторов исследования Яфит Кедар, древние люди нуждались в балансе, чтобы воздействие дыма было минимальным, при этом огонь давал бы им достаточное количество тепла для жизни.

Как оказалось, древние люди могли отлично контролировать распределение пространства пещеры и размещать очаги в самых оптимальных зонах.

Разработанная учеными программа в будущем также повлияет на качество и скорость будущих раскопок.

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