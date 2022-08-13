Армия рф лишилась еще одной машины ОТРК «Искандер»: сеть повеселило видео конфуза

Рф* теряет вооружение не только из-за действий ВСУ, но и в ходе интенсивной эксплуатации и перебрасывания техники.

В частности, 11 августа в районе города Армавир в Краснодарском крае в результате ДТП сильно повредилась транспортно-заряжающая машина комплекса «Искандер», написали местные российские СМИ.

По их сообщениям, «Искандер» столкнулся с загруженным «КамАЗом», внутри машин зажало людей, которых доставали спасатели.

Известно, что кабина ТЗМ «Искандер» бронирована, но ее «помяло» от удара, отсюда можно лишь догадываться о силе столкновения.

В сети шутят: «Нет войне!- сказал водитель КАМАЗа. Или не сказал, но мысль сработала…», «Камаз! От нас плачут даже Искандеры!», «Камаз наверно с визиткой Яроша», «Не столкнулся, а отрицательно разминулся».

Эксперты отмечают, что вблизи Армавира, по имеющейся информации, единственная военная часть, имеющая на вооружении «Искандер» в Краснодарском крае, — это 47 ракетная бригада рф.

Кстати, это не первое приключение, в котором россияне «на ровном месте» теряют ОТРК «Искандер». В частности, на днях на временно оккупированной части Харьковской области россияне утопили в реке Старый Оскол ремонтно-эвакуационную машину типа «РЭМ-КС» от этого же комплекса.

Напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.