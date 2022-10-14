Армия рф начала использовать в Украине еще одну модель иранских дронов-камикадзе: обнародованы фото

Российская армия начала использовать для ударов по Украине еще одну модель иранских дронов-камикадзе – Shahed-131.

Остатки такого БПЛА, которым ударили 13 октября по территории Макаровского района Киевской области, опубликовали в сети, пишет Милитарный.

Россияне для маскировки иранского происхождения оружия присвоили беспилотнику название Герань-1.

Одним из ключевых визуальных отличий останков «Shahed-131» от «Shahed-136» является другой мотор. В первом используют двигатель Ванкеля Shahed-783/788, а во втором – поршневой.

قطعات باقی مانده از پهپاد انتحاری Shahed_131 یا ГЕРАНЬ_1 که 13 October به هدفی در شهر kyiv حمله کرده بود.#اوکراین#UkraineRussiaWar#UkraineWar pic.twitter.com/ZVNp4xwvC9 — Ahmad (@Ahmad30812873) October 14, 2022

Ранее Вооруженные Силы Украины распространили подробную инструкцию с описанием «Shahed-131». Не исключено, что при ее составлении была использована информация, ранее собранная в Израиле.

Длина «Shahed-131» — 2,6 м, а размах крыльев — 2,2 м. Ориентировочная масса — 135 кг.

Вес боевой части оценивается в 10–15 кг.