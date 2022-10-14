Армия рф начала использовать в Украине еще одну модель иранских дронов-камикадзе: обнародованы фото

Российская армия начала использовать для ударов по Украине еще одну модель иранских дронов-камикадзе – Shahed-131.
Остатки такого БПЛА, которым ударили 13 октября по территории Макаровского района Киевской области, опубликовали в сети, пишет Милитарный.
Россияне для маскировки иранского происхождения оружия присвоили беспилотнику название Герань-1.
Одним из ключевых визуальных отличий останков «Shahed-131» от «Shahed-136» является другой мотор. В первом используют двигатель Ванкеля Shahed-783/788, а во втором – поршневой.
Ранее Вооруженные Силы Украины распространили подробную инструкцию с описанием «Shahed-131». Не исключено, что при ее составлении была использована информация, ранее собранная в Израиле.
Длина «Shahed-131» — 2,6 м, а размах крыльев — 2,2 м. Ориентировочная масса — 135 кг.
Вес боевой части оценивается в 10–15 кг.
«Shahed-131» несколько меньше «Shahed-136» и имеет размах крыльев 2,5 м и боевую часть с 40-50 кг взрывчатки.
Россияне применили «Shahed-131» утром 13 октября в Киевской области. Враг ударил тремя дронами по одной из общин Бучанского района и попал в объект инфраструктуры.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки рф заказала Ирану 2400 военных дронов.
Ранее мы писали, что посол Корнийчук заявил, что Украина готова платить Израилю за оружие.
Напомним также, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!