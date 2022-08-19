Армия рф опозорилась со своим новейшим «Бумерангом»: курьезные моменты попали на видео

«ПТУРы летят мимо танка, автопушка стреляет куда угодно, только не по мишени — и это в идеальных полигонных условиях!», — пишут возмущенные россияне.

Армия рф* попала в конфуз во время форума «Армия 2022», когда демонстрировала публике возможности «новейшей» российской колесной БМП К-17 на базе платформы «Бумеранг».

БМП К-17 показала, что не может попасть ни своими противотанковыми ракетами, ни автоматической пушкой по стационарной цели.

На записях выше – работа российской новейшей БМП по целям в рамках демонстрации на форуме «Армия 2022». Первое видео – пуск двух противотанковых ракет «Корнет», одна из которых «уничтожила» землю позади танка, другая, вероятно, задела пушку. «Великолепное попадание», – комментирует событие оператор.

Второе видео – работа 30-мм пушки российской новейшей БМП. Меткость – не лучше, чем у противотанковых ракет.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинское издание «Апостроф» опубликовало расследование о работе ботофермы, которая, предполагают, работала в пользу одной из украинских партий.

Напомним, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!