Армия рф* попала в конфуз во время форума «Армия 2022», когда демонстрировала публике возможности «новейшей» российской колесной БМП К-17 на базе платформы «Бумеранг».
БМП К-17 показала, что не может попасть ни своими противотанковыми ракетами, ни автоматической пушкой по стационарной цели.
На записях выше – работа российской новейшей БМП по целям в рамках демонстрации на форуме «Армия 2022». Первое видео – пуск двух противотанковых ракет «Корнет», одна из которых «уничтожила» землю позади танка, другая, вероятно, задела пушку. «Великолепное попадание», – комментирует событие оператор.
Второе видео – работа 30-мм пушки российской новейшей БМП. Меткость – не лучше, чем у противотанковых ракет.
Кроме того, Курсор сообщал, что украинское издание «Апостроф» опубликовало расследование о работе ботофермы, которая, предполагают, работала в пользу одной из украинских партий.
Напомним, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!