Армия США начнёт увольнять солдат, отказавшихся от вакцинации

Директива министра армии Кристин Вормут требует, чтобы командиры «инициировали процедуру принудительного административного увольнения для солдат, которые отказались от законного приказа о вакцинации против COVID-19″.

Армия Соединенных Штатов «немедленно» начнет принимать меры по увольнению солдат, которые отказались от приказа о вакцинации против Covid-19.

Об этом сообщает Independent.

Директива министра армии Кристин Вормут от 2 февраля требует, чтобы командиры начали процесс отделения отказников от вакцинации, а также требует, чтобы процесс был завершен «как можно быстрее».

Министр обороны Ллойд Остин приказал всем военнослужащим США пройти вакцинацию против Covid-19 в меморандуме от 25 августа, предписывающем секретарям сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил «немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих под руководством Министерства обороны, находящихся на действительной военной службе или в Готовом резерве, включая Национальную гвардию».

В своем заявлении госпожа Вормут сказала, что готовность армии США «зависит от солдат, которые готовы обучать, сражаться и побеждать в войнах нашей страны».

«Непривитые солдаты представляют опасность для сил и ставят под угрозу боеготовность. Мы начнем процедуру принудительного увольнения солдат, которые отказываются от приказа о вакцинации и не ожидают окончательного решения об освобождении», — добавила она.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу.

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