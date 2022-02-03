Армия США начнёт увольнять солдат, отказавшихся от вакцинации

Армия Соединенных Штатов «немедленно» начнет принимать меры по увольнению солдат, которые отказались от приказа о вакцинации против Covid-19.
Об этом сообщает Independent.
Директива министра армии Кристин Вормут от 2 февраля требует, чтобы командиры начали процесс отделения отказников от вакцинации, а также требует, чтобы процесс был завершен «как можно быстрее».
Министр обороны Ллойд Остин приказал всем военнослужащим США пройти вакцинацию против Covid-19 в меморандуме от 25 августа, предписывающем секретарям сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил «немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих под руководством Министерства обороны, находящихся на действительной военной службе или в Готовом резерве, включая Национальную гвардию».
В своем заявлении госпожа Вормут сказала, что готовность армии США «зависит от солдат, которые готовы обучать, сражаться и побеждать в войнах нашей страны».
«Непривитые солдаты представляют опасность для сил и ставят под угрозу боеготовность. Мы начнем процедуру принудительного увольнения солдат, которые отказываются от приказа о вакцинации и не ожидают окончательного решения об освобождении», — добавила она.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу.
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