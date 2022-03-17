Арнольд Шварценеггер призвал путина остановить войну в Украине

В девятиминутном видео, размещенном в его аккаунте в Твиттере, актер и бывший губернатор Калифорнии изложил свою историю отношений с россией, свои взгляды на конфликт и необходимость его прекращения.

Арнольд Шварценеггер призвал владимира путина* «остановить эту войну» между россией и Украиной.

Ближе к концу видео он напрямую обращается к путину. Он говорит: «Президенту путину я говорю: вы начали эту войну. Вы ведете эту войну. Вы можете остановить эту войну».

Шварценеггер, который был первой западной кинозвездой, снявшей в Москве фильм «Красная жара» в 1988 году, также выражал восхищение теми, кто протестует против войны в россии.

Шварценеггер также заявил, что отчасти цель съемки видео заключалась в том, чтобы попытаться лучше осведомить российских солдат об обстоятельствах конфликта.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Он также рассказал о собственных предубеждениях своего отца в отношении россии из-за его опыта во время Второй мировой войны. Отец Шварценеггера, Густав, был нацистом и служил на войне, пока не был ранен во время вторжения в россию в 1942 году.

В ролике Шварценеггер говорит, что преодолел антироссийские предрассудки отца, потому что ему не важна национальность человека.

В последние годы Шварценеггер часто критиковал путина и называл бывшего президента Дональда Трампа «маленькой мокрой лапшой» за «фанбойство» по отношению к российскому лидеру.

«Курсор» ранее писал, что Зеленский в Бундестаге назвал связанный с Холокостом лозунг «никогда больше» бесполезным.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!