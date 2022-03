Арнольд Шварценеггер призвал путина остановить войну в Украине

Арнольд Шварценеггер призвал владимира путина* «остановить эту войну» между россией и Украиной.

Ближе к концу видео он напрямую обращается к путину. Он говорит: «Президенту путину я говорю: вы начали эту войну. Вы ведете эту войну. Вы можете остановить эту войну».

Шварценеггер, который был первой западной кинозвездой, снявшей в Москве фильм «Красная жара» в 1988 году, также выражал восхищение теми, кто протестует против войны в россии.

Шварценеггер также заявил, что отчасти цель съемки видео заключалась в том, чтобы попытаться лучше осведомить российских солдат об обстоятельствах конфликта.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022