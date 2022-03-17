Зеленский в Бундестаге назвал связанный с Холокостом лозунг «никогда больше» бесполезным

«Каждый год в Германии политики говорят «никогда больше». Теперь я вижу, что эти слова ничего не стоят. В Европе уничтожают людей», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональном видеообращении к парламенту призвал Германию помочь разрушить новую «стену», которую россия* возводит в Европе.

«Это не Берлинская стена — это стена в Центральной Европе между свободой и рабством, и эта стена становится больше с каждой бомбой, сброшенной на Украину», — заявил Зеленский депутатам.

«Дорогой мистер Шольц, разрушьте эту стену», — призвал он канцлера Германии Олафа Шольца, повторив слова президента США Рональда Рейгана времен холодной войны в Берлине.

Зеленский обвинил Германию в том, что она ставит свою экономику выше безопасности своей страны в преддверии российского вторжения, раскритиковав поддержку правительством Германии проекта газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки природного газа из россии. Украина и другие страны выступили против проекта, предупредив, что он угрожает безопасности Украины и Европы.

Зеленский также отметил нерешительность Германии, когда дело дошло до введения одних из самых жестких санкций против россии, опасаясь, что это может нанести ущерб экономике Германии.

Цитируя связанный с Холокостом лозунг «никогда больше», Зеленский сказал Германии, что эта фраза теперь «бесполезна».

«Каждый год в Германии политики говорят «никогда больше». Теперь я вижу, что эти слова ничего не стоят. В Европе уничтожают людей», — отметил Зеленский.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя.

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