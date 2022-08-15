Надругательство над флагом Израиля на фестивале Sziget: стало известно о реакции организаторов

Испанская женская группа Tribade надругалась над израильским флагом на музыкальном фестивале Sizget в Будапеште. Они написали на флаге «Израиля не существует», «Свободная Палестина», а также нарисовали на нем гениталии со словами «Съешь это».
После того, как видео распространилось в сети и вспыхнул скандал, организаторы фестиваля Sizget выпустили официальное заявление:
«Фестиваль Sziget был основан почти 30 лет назад, чтобы создать место, где люди всех национальностей могут собраться вместе в духе любви и мира. Это цель, которая остается неизменной. Действия группы Tribade противоречат нашим заветным ценностям приветствия и уважения, и мы глубоко осуждаем этот ненавистный шаг. Их, конечно же, больше не будут приглашать на наши фестивали в будущем».
Подробнее об инциденте Курсор писал здесь.
Мы также сообщали, что в Израиле процветает антисемитизм и юдофобия: известный тиктокер Даниэль Амрам показал, как надругался над святой книгой Торы.