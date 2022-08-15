Надругательство над флагом Израиля на фестивале Sziget: стало известно о реакции организаторов

В связи с сегодняшней новостью о вопиющем инциденте с флагом Израиля на фестивале Sziget организаторы выпустили официальное заявление.

Испанская женская группа Tribade надругалась над израильским флагом на музыкальном фестивале Sizget в Будапеште. Они написали на флаге «Израиля не существует», «Свободная Палестина», а также нарисовали на нем гениталии со словами «Съешь это».

WATCH: The Spanish girl group “Tribade” defacing an Israeli flag at Sizget music festival in Budapest. Writing that “Israel Doesn’t Exist” on the flag, “Free Palestine” as well as drawing genitalia with the words “Eat This”. pic.twitter.com/vm2f9dQs5L — Chaim •‎ ‏حاييم • חיים (@ChaimSmierc) August 15, 2022

После того, как видео распространилось в сети и вспыхнул скандал, организаторы фестиваля Sizget выпустили официальное заявление:

«Фестиваль Sziget был основан почти 30 лет назад, чтобы создать место, где люди всех национальностей могут собраться вместе в духе любви и мира. Это цель, которая остается неизменной. Действия группы Tribade противоречат нашим заветным ценностям приветствия и уважения, и мы глубоко осуждаем этот ненавистный шаг. Их, конечно же, больше не будут приглашать на наши фестивали в будущем».

Подробнее об инциденте Курсор писал здесь.

Мы также сообщали, что в Израиле процветает антисемитизм и юдофобия: известный тиктокер Даниэль Амрам показал, как надругался над святой книгой Торы.