Надругательство над флагом Израиля на фестивале Sziget: стало известно о реакции организаторов

21:35, Сегодня
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флаг израиля фото
Фото: canva.com

В связи с сегодняшней новостью о вопиющем инциденте с флагом Израиля на фестивале Sziget организаторы выпустили официальное заявление.

Испанская женская группа Tribade надругалась над израильским флагом на музыкальном фестивале Sizget в Будапеште. Они написали на флаге «Израиля не существует», «Свободная Палестина», а также нарисовали на нем гениталии со словами «Съешь это».

После того, как видео распространилось в сети и вспыхнул скандал, организаторы фестиваля Sizget выпустили официальное заявление:

«Фестиваль Sziget был основан почти 30 лет назад, чтобы создать место, где люди всех национальностей могут собраться вместе в духе любви и мира. Это цель, которая остается неизменной. Действия группы Tribade противоречат нашим заветным ценностям приветствия и уважения, и мы глубоко осуждаем этот ненавистный шаг. Их, конечно же, больше не будут приглашать на наши фестивали в будущем».

Подробнее об инциденте Курсор писал здесь.

Мы также сообщали, что в Израиле процветает антисемитизм и юдофобия: известный тиктокер Даниэль Амрам показал, как надругался над святой книгой Торы.

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Автор материала:
Ирен Давид
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