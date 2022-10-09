Астероид, убивший динозавров, вызвал мегаземлетрясение по всей планете 66 миллионов лет назад – ученые

Ученые считают, что «мегаземлетрясение» включало в себя в 50 тысяч раз больше энергии, чем было высвобождено во время землетрясения на Суматре в 2004 году в 9,1 балла по шкале Рихтера.

Удар 10-километрового астероида в диаметре спровоцировал не только вымирание всех динозавров, но и запустил землетрясение по всей планете.

Результаты наблюдений 9 октября опубликованы в Forbes.

В документе, который будет представлен на конференции Геологического общества Америки в воскресенье в Денвере, представлены доказательства того, что столкновение также вызвало землетрясение. Оно сотрясало Землю в течение нескольких месяцев после удара астероида. По оценкам, это «мегаземлетрясение» включало в себя в 50 000 раз больше энергии, чем было высвобождено во время землетрясения на Суматре в 2004 году, которое зарегистрировало 9,1 балла по шкале Рихтера.

Герман Бермудес, аспирант программы « Науки об окружающей среде и управление» в Государственном университете Монклера, представит доклад после проведения полевых исследований в Северной Америке, на участке острова Горгонилла в колумбийском Тихом океане, а также на северо-востоке Мексики, где он зафиксировал свидетельство мегаземлетрясения Чиксулуб в геологической летописи пустыни Чиуауа. Во время полевых работ на острове Горгонилла в Колумбии Бермудес зафиксировал слои отложений, заполненных маленькими стеклянными шариками, а также кусочки «тектитов» и «микротектитов», которые были выброшены в атмосферу во время удара.

В нем говорилось, что стеклянные шарики образовались из-за тепла и давления удара, который расплавил и разбросал земную кору. Это свидетельствует о величине сейсмотектонической активности в результате удара астероида.

Камни, обнаруженные на побережье острова Горгонилла, показывают, что произошло, когда астероид упал на дно океана. Песок, грязь и мелкие океанские существа, собравшиеся на дне океана, испытали деформацию мягких отложений, которая сохранилась в обнажениях сегодня, что, по словам Бермудеса, произошло из-за мегаземлетрясения, сотрясшего планету после удара.

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