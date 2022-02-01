Астронавтов научат впадать в криосон, чтобы они смогли пережить полет на Марс

Ученые, которые занимаются этим вопросом, смотрят в сторону того, как впадают в спячку медведи в зимний период. Кроме того, очень хороши в этом лягушки и рептилии.

Полет на Марс – рискованное мероприятие, к которому нужно хорошо подготовиться. И вот ученые из Европейского астрономического агентства решили отправить астронавтов в криосон, чтобы они могли легче пережить такое продолжительное путешествие.

Об этом сообщает портал Phys.org.

Главная проблема состоит в том, что при длительном нахождении в состоянии сна, человек теряет часть мышечной массы, снижается уровень прочности костей и появляются другие неприятные симптомы.

Но вот те же медведи лишены подобных недугов. Поэтому перед отправкой в спячку астронавты вынуждены будут набрать большое количество жировой массы.

Ученые уже обдумывают проект создания специальных капсул, в которых будет приглушенное освещение, мягкая оболочка, высокая влажность и низкая температура (примерно ниже 10 градусов по Цельсию).

Капсулы будут помещены в контейнеры с водой, чтобы защитить находящегося внутри астронавта от воздействия радиации.

Эксперты из ESA уверены, что такие меры позволят сохранить как физическое, так и психическое здоровье астронавтов.

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