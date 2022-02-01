В США нашли утерянные артефакты с разбившегося космического шаттла Челленджер

Как оказалось, пропавшие вещи украл один из сотрудников NASA и хранил их у себя дома до самой смерти. его семья даже не подозревала о том, какие ценности хранятся в доме.

28 января 1986 года космический шаттл Челленджер взорвался через 90 секунд после старта. На борту челнока находились семь астронавтов. Вещи всех погибших должны были передать родственникам, но найти их удалось далеко не все. И вот стало известно о том, что только недавно получилось отыскать маленький флаг США, а также нашивку с эмблемой миссии с этого злополучного шаттла.

Об этом пишет Collectspace.

Сообщается, что эти вещи предназначались в качестве подарка тогдашнему американскому президенту Рональду Рейгану, но были украдены неким сотрудником NASA. Вором оказался консультант директора Джеймс Фостер Фэнсин, который сам скончался в 2000 году. Его родственники не знали, что у них дома хранится такая ценность.

Они выставили их на торги. Затем история «вскрылась», а потому артефакты изъяли и отправили в музей имени Рейгана.

Ранее Курсор сообщал, что ученые из США нашли еще одно свидетельство наличия воды на Марсе.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые назвали предел продолжительности человеческой жизни.

Еще напомним, что ученые обнаружили в Африке самую древнюю «социальную сеть».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.