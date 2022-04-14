Ученым удалось воссоздать рождение Солнечной системы

Ученые из Политехнического института в Париже заявили, что Солнечная система образовалась в результате взрыва сверхновой. В результате взрыва ударная волна сформировала область плотного вещества в молекулярном облаке из газа и пыли, которое затем сжалось и таким образом образовались Солнце и планеты.

Исследователи решили использовать лазер и мыльный пузырь, чтобы проверить свою теорию, сообщает Daily Mail.

По словам ученых, стало ясно, что необходимо что-то, чтобы оно оказало влияние на облако газа и пыли, из которого появилось Солнце, а после уже все планеты Солнечной системы.

«Мы считаем, что недалеко от молекулярного облака взорвалась гигантская звезда и ударная волна от взрыва врезалась в это облако. Этот процесс заставил пыль и газ, которые окружали протозвезду, вращаться. Благодаря этим процессам и были сформированы планетам вокруг звезды», — заявил Бруно Альбертацци из Политехнического института в Париже.

Ученые отметили, что астрономические наблюдения не позволяют увидеть этот процесс, а моделирование не может справиться со сложностью взаимодействия между облаками и остатками сверхновых. Именно поэтому процесс образования звезд и планет длительное время и вызывает столько различных споров, в результате которых рождаются новые теории.

В рамках исследования ученые использовали пенопластовый шар, представляющий собой плотную область в молекулярном облаке. Этот шар был помещен внутрь камеры с газом. После ученые использовали мощный лазер для создания ударной волны, как от взрыва сверхновой, которая бы смогла пройти через камеру с газом и затем задела бы мыльный шар.

В результате этого эксперимента выяснилось, что звезды образуются из взрывных волн сверхновой, которые распространяются через газ и пыль, при этом создавая области из плотного вещества.

Ученые отметили, что молекулярное облако, в котором было образовано Солнце, вероятно, было сформировано остатками сверхновой.

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