Астрономы предупреждают о смерти самой большой звезды Млечного Пути

Ученые наблюдают за медленной смертью VY Большого Пса и пытаются понять, что случится со звездой после смерти.

Астрономы из Университета Аризоны разработали модель эволюции VY Большого Пса, красного сверхгиганта, вероятно, являющегося самой большой звездой Млечного Пути. Ученые планируют использовать полученную модель для того, чтобы выяснить, как произойдет смерть этой звезды.

Об этом сообщает Science Alert.

В течение длительного времени астрономы спорят о том, как происходит смерть красных гигантов. До недавнего времени ученые считали, что смерть красных гигантов наступает в результате взрыва. Однако недавно были получены новые данные, которые показали, что ученым известно не так уж об этом процессе.

Согласно популярной теории, красные гиганты после своей смерти, вероятно, превращаются в черную дыру, которую намного тяжелее непосредственно наблюдать. Однако пока мало данных о том, какими именно характеристиками должны обладать звезды, которые превращаются черными дырами. Чтобы получить информации, ученые и создали модель, которая позволит узнать, как же происходит смерть красных гигантов.

Ученые предположили, что VY Большого Пса — отличный объект для моделирования смерти красных гигантов. Эта звезда имеет большой размер — от 10 до 15 астрономических единиц. Звезда расположена на расстоянии всего 3009 световых лет от нашей планеты, в созвездии Большого Пса. Все это делает эту звезду подходящим объектом для наблюдений.

По словам ученых, во время процесса смерти звезда теряет свою массу. В большинстве случает это происходит из-за того, что газ и пыль равномерно выдуваются из фотосферы звезды. Но на VY Большого Пса имеются массивные детали, напоминающие корональные дуги Солнца, но они в миллиард раз более массивные.

Астрономы, используя телескоп ALMA, смогли собрать радиосигналы материала, выбрасываемого в космос во время таких извержений. Этот материал помог ученым выяснить скорость, с которой он движется.

Ученые заявили, что еще продолжают изучать полученные данные и намерены модернизировать свою модель, показывающую смерть крупнейшей звезды галактики.

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