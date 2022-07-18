Астрономы сделали неожиданное открытие о черных дырах

Ученые наблюдали за спиральной галактикой в созвездии Эридана и зафиксировали, как черная дыра разорвала звезду на куски. Их удивило то, что при это не было полного поглощения звезды. Выяснилось, что черные дыры создают высокоскоростные облака из звездного вещества. такое событие ученые смогли увидеть впервые за все время наблюдений.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Астрономы отметили, что когда звезда приближается очень близко к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, то происходит поглощение звезды в результате события приливного разрушения. Звезда разрушается на части, а ее вещества растягиваются в космосе. Во время поглощения черной дырой звезды происходит выпуск огромного количества рентгеновского излучения.

«События приливного разрушения позволяют получить больше информации о существовании сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Для ученых большая удача наблюдать за самим моментом гибели звезды. Это может открыть некоторые новые секреты черных дыр», — заявил Венбин Лу из Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые, используя телескопы в Ликской астрономической обсерватории, смогли наблюдать за гибелью звезды и заметили кое-что необычное. В частности, они увидели, как черная дыра частично поглотила звездное вещество, при этом большая его часть была выброшена в космос. Кроме этого, Сильные ветры, которые исходят от черной дыры, сформировали высокоскоростное сферическое облако из оставшегося звездного вещества, которое не было поглощено черной дырой.

По словам ученых, это облако движется со скоростью почти 10 тысяч км/с. Астрономы добавили, что именно это облако закрыло огромный поток рентгеновского излучения от черной дыры, блокируя это излучение.

Благодаря этому открытию ученые получили больше данных о том, что происходило с черными дырами во время других наблюдений, когда они также фиксировали такие же уменьшения уровня излучения.

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