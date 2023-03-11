Атака на Северный поток: в СМИ рассказали новые детали о подрывателях

Согласно новому отчету, подводная бомбардировка газопровода «Северный поток» в сентябре прошлого года была осуществлена ​​группой водолазов с 15-метровой зафрахтованной яхты «Андромеда».

В сообщении Der Spiegel прослеживается маршрут «Андромеды» вокруг Балтийского моря от пристани для яхт в Ростоке 6 сентября до немецкого острова Рюген и, наконец, до датского острова Кристиансё, недалеко от места взрывов 26 сентября.

Эксперты задаются вопросом, можно ли было перевозить на такой небольшой лодке взрывчатку, использовавшуюся при диверсионных атаках. Вес взрывчатки оценивается в несколько сотен килограммов. Кроме того, для взрыва необходимы были дыхательные аппараты и другое оборудование, что ставит вопрос о том, не было ли задействовано другое судно.

Spiegel цитирует капитана порта в Рюгене, который сказал, что группа, нанявшая «Андромеду», была одета как обычные моряки, и что он видел, как они несли сумки с провизией на лодку, говоря на языке, который «звучал для него по-польски или по-чешски». Он сказал, что там было несколько мужчин и женщина.

В сообщении Spiegel говорится, что на месте взрывов глубина Балтийского моря составляет около 80 метров, что требует специальных навыков подводного плавания и специальных баллонов с воздухом, один со смесью гелия и кислорода, а другой с чистым кислородом.

Каждое погружение требовало, чтобы лодка находилась над трубопроводом около трех часов. Чтобы заложить взрывчатку на двух трубопроводах на расстоянии 4 км друг от друга, вероятно, потребовалось бы четыре погружения в течение нескольких дней.

Эксперты по дайвингу говорят, что такие продолжительные глубокие погружения потребовали бы от дайверов декомпрессионной камеры, которая не поместилась бы на яхте.

Правительство Украины отрицает свою причастность к атаке на газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2», которые были построены для транспортировки природного газа из россии* в Германию и контрольным пакетом акций которых владеет российская государственная компания «Газпром». Они не работали во время атаки, которая произошла через семь месяцев после полномасштабного вторжения владимира путина в Украину, но они были заполнены газом, который пузырился на поверхности, создавая широкую область видимой турбулентности.

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Курсор писал ранее, что Зеленский впервые отреагировал на новый резонанс вокруг взрывов Северных потоков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.