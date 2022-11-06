Авиакатастрофа в Танзании: пассажирский самолет упал в озеро

На борту пассажирского самолета, летевшего из столицы Танзании, находились 53 человека. Проводятся спасательные работы.

В воскресенье, 6 ноября, в Танзании произошло падение пассажирского самолета, на борту которого находились 50 пассажиров.

Об этом сообщает танзанийский телеканал TBC.

Крушение потерпел пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air. Самолет упал в озеро Виктория.

Местные издания проинформировали, что рейс был из столицы Дар-эс-Салам в город Мванз.

Авария произошла во время попытки приземления в аэропорту города Букоба. Возможной причиной катастрофы называют шторм и сильные дожди.

По предварительным данным, на борту находились 53 человека, из них четверо — это члены экипажа. Спасатели смогли помочь как минимум 24 пострадавшим, но спасательная операция еще продолжается.

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