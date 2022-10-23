Стали известны подробности падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске

Пожар, возникший в Иркутске на месте крушения военного самолета Су-30, распространился на площадь более 200 квадратных метров. Предварительно жертв среди жильцов дома нет.

В результате попадания самолета-истребителя Су-30 в жилой двухэтажный дом в Иркутске возник пожар.

Два пилота рухнувшего Су-30 погибли, они не успели катапультироваться.

По информации российских СМИ, в какой-то момент экипаж перестал выходить на связь; якобы за ним отправили ещё один самолет, экипаж которого увидел летчиков Су-30 без сознания в момент, когда они уже теряли высоту.

По одной из предварительных версий, которые еще будут проверяться, оба пилота могли задохнуться в кабине.

Самолет вылетел из завода на испытания, возможно, перед этим проводились ремонтные работы аппарата.

Сообщается, что пострадавших среди мирного населения нет. При этом площадь пожара составила 200 кв. м., уточнили в российском мчс.

Ранее Курсор писал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино жилой дом загорелся при падении самолета.

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