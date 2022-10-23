Стали известны подробности падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске

В результате попадания самолета-истребителя Су-30 в жилой двухэтажный дом в Иркутске возник пожар.
Два пилота рухнувшего Су-30 погибли, они не успели катапультироваться.
По информации российских СМИ, в какой-то момент экипаж перестал выходить на связь; якобы за ним отправили ещё один самолет, экипаж которого увидел летчиков Су-30 без сознания в момент, когда они уже теряли высоту.
По одной из предварительных версий, которые еще будут проверяться, оба пилота могли задохнуться в кабине.
Самолет вылетел из завода на испытания, возможно, перед этим проводились ремонтные работы аппарата.
Сообщается, что пострадавших среди мирного населения нет. При этом площадь пожара составила 200 кв. м., уточнили в российском мчс.
Ранее Курсор писал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино жилой дом загорелся при падении самолета.
Также наш сайт информировал, что в Иерусалиме прошла акция в поддержку Украины. Акция против решения не предоставлять Украине вооружения прошла перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме. Ее организовали активисты «Israeli Friends of Ukraine».
Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.
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