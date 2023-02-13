Авиационный эксперт рассказал, какие места в самолете самые безопасные

Выбирая места в салоне самолета, люди зачастую думают об удобстве. Например, чтобы был рядом туалет или чтобы хватало места для ног, некоторые бронируют места поближе к выходу, чтобы не тратить время при посадке. Но эксперты говорят, что самые безопасные места в самолете обычно не пользуются популярностью.

По данным исследования, в котором были изучены данные авиакатастроф за последние 35 лет, самый низкий уровень смертности (28%) на средних задних сидениях самолета. На местах, которые находятся в среднем проходе этот процент выше — около 44%. Это можно объяснить тем, что идя рядом с выходом, вы всегда будете иметь доступ к нему в случае чрезвычайной ситуации. Если с этой стороны нет огня. Но крылья самолета хранят топливо, а это делает средний крайний ряд не самым безопасным местом. В то же время, если вы находитесь ближе к переднему краю, это означает, что вы пострадаете раньше тех, кто находится в последнем ряду к выходу, говорят эксперты.

Специалисты констатируют: самые безопасные места — средние в последних рядах. Однако есть еще один фактор, который значительно влияет на безопасность места в самолете — это тип чрезвычайной ситуации.

Эксперты также напоминают, что самолеты спроектированы так, чтобы быть очень надежными в чрезвычайных ситуациях. И основная причина, почему нам всегда напоминают о необходимости пристегнуть ремни безопасности — это не риск аварии, а турбулентность, которая может возникнуть в любое время на большой высоте.

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