Между Израилем и Турцией увеличат количество авиарейсов

В июне текущего года авиакомпания SunExpress, которой на равных паях владеют Turkish Airlines и Lufthansa, решила увеличить частоту авиарейсов из Тель-Авива в Анталью.

Об этом пишет издание Travel.walla

На данный момент авиарейсы осуществляются 2-3 раза в неделю в Измир и Анталью, но летом они станут ежедневными. Самолеты будут отправляться из Тель-Авива утром в 11:05. Стоимость полета туда и обратно стартует от 200 долларов.

Известно, что авиаперевозчик курсирует во многие страны мира, в частности Париж, Нидерланды, Испанию, Грецию, Грузию, Германию. Полеты из Израиля будут осуществляться самолетами «Боинг -737», билеты, как сообщается, можно будет купить у местных туроператоров.

«Курсор» писал ранее, что у израильтян, которые в ближайшее время хотят отправиться в путешествие, есть уникальная возможность купить авиабилет по выгодной цене. Например, перелет туда и обратно в Афины (Греция) в феврале может обойтись в 161 доллар, а в Неаполь (Италия) — 47 долларов. И это не все заманчивые предложения.

Еще мы писали, что израильская чартерная авиакомпания «Сан-Дор» в мае текущего года запускает рейсы в Тиват — современный курортный город на берегу Бока-Которского залива в Черногории.

Напомним, Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

Читайте также, что китайская авиакомпания Hainan Airlines решила увеличить свое присутствие на израильском рынке и с 15 февраля запускает новую авиалинию — Тель-Авив- Пекин.