Авив Кохави посетил авиасалон в Сингапуре

Авив Кохави принял участие в крупнейшей выставке в мире и посетил не только израильские павильоны, но и павильоны многих стран мира, в которых были представлены достижения оборонной промышленности.

Начальник Генерального штаба Авив Кохави посетил авиасалон в Сингапуре в 2022 году. Это крупнейшая выставка в Азии и одна из самых важных в мире.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

В ходе своего визита начальник Генерального штаба посетил не только израильский павильон, но и павильоны компаний оборонной промышленности со всего мира.

Израильские компании также участвовали в выставке: IAI, Rafael, Elbit Systems, Aeronautics, Controp, Tomer, Orbit и национальная компания по производству ракетных двигателей Steadicopter приняли участие в авиасалоне.

Курсор ранее писал, что начальник штаба ЦАХАЛа направится в Сингапур на авиашоу. Авив Кохави примет участие в ежегодном авиасалоне в Сингапуре а также проведет там совещание по вопросам безопасности с представителями оборонного ведомства.

Кроме того, Авив Кохави встретился с главнокомандующим армии Германии. Глава минобороны Германии генерал Эберхард Цорн вчера завершил свой визит в Израиль. Визит состоялся на военно-морской базе в Хайфе, где в порту пришвартовался немецкий корабль «Фрегатте Байерн». Начальника обороны Цорна сопровождал командир военно-морской базы в Хайфе, генерал-майор Таль Политис.

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