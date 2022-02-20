Начальник Генерального штаба Авив Кохави посетил авиасалон в Сингапуре в 2022 году. Это крупнейшая выставка в Азии и одна из самых важных в мире.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.
В ходе своего визита начальник Генерального штаба посетил не только израильский павильон, но и павильоны компаний оборонной промышленности со всего мира.
Израильские компании также участвовали в выставке: IAI, Rafael, Elbit Systems, Aeronautics, Controp, Tomer, Orbit и национальная компания по производству ракетных двигателей Steadicopter приняли участие в авиасалоне.
Курсор ранее писал, что начальник штаба ЦАХАЛа направится в Сингапур на авиашоу. Авив Кохави примет участие в ежегодном авиасалоне в Сингапуре а также проведет там совещание по вопросам безопасности с представителями оборонного ведомства.
Кроме того, Авив Кохави встретился с главнокомандующим армии Германии. Глава минобороны Германии генерал Эберхард Цорн вчера завершил свой визит в Израиль. Визит состоялся на военно-морской базе в Хайфе, где в порту пришвартовался немецкий корабль «Фрегатте Байерн». Начальника обороны Цорна сопровождал командир военно-морской базы в Хайфе, генерал-майор Таль Политис.
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