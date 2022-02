Австралия включила ХАМАС в список террористических организаций

Австралия заявила в четверг о своем намерении объявить ХАМАС террористической организацией. Армейское радио отмечает, что обозначение вступит в силу в ближайшие несколько недель.

Ранее он числил Изз ад-Дин аль-Кассам, военное крыло ХАМАСа, террористической группировкой. Это новое обозначение будет включать в себя всю группу.

В этом шаге Австралия идет по стопам Соединенного Королевства. Великобритания сделала идентичное обозначение еще в ноябре.

Сионистская федерация Австралии (ZFA) приветствовала это объявление.

