Австралия включила ХАМАС в список террористических организаций

Австралия идет по стопам Виликобритании, которая сделала идентичное обозначение по поводу ХАМАС еще в ноябре.

Австралия заявила в четверг о своем намерении объявить ХАМАС террористической организацией. Армейское радио отмечает, что обозначение вступит в силу в ближайшие несколько недель.

Ранее он числил Изз ад-Дин аль-Кассам, военное крыло ХАМАСа, террористической группировкой. Это новое обозначение будет включать в себя всю группу.

В этом шаге Австралия идет по стопам Соединенного Королевства. Великобритания сделала идентичное обозначение еще в ноябре.

Сионистская федерация Австралии (ZFA) приветствовала это объявление.

Australia: Hamas including its political wing to be listed in entirety as a terrorist organisation .@karenandrewsmp: There is no place in Australia for their hateful ideologies — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 17, 2022

«Принимая это решение, министр ясно дал понять, что Австралия абсолютно отвергает ненависть и терроризм. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что ХАМАС в целом соответствует определению террористической организации», — заявил президент ZFA Джереми Лейблер .

«Это решение не только правильное с точки зрения австралийского законодательства, но и приводит Австралию в соответствие с позициями Великобритании, Канады, США и ЕС в отношении ХАМАС».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в ХАМАСе сообщили о гибели боевика при обрушении туннеля в Газе.

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