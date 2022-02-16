В ХАМАСе сообщили о гибели боевика при обрушении туннеля в Газе

В среду в Секторе Газа из-за обрушения туннеля умер один из боевиков бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», заявляют в ХАМАСе.

В среду в результате обрушения одного из туннелей террористов в секторе Газа погиб боевик бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Это военное крыло террористической организации ХАМАС, названное в честь Изз ад-Дина аль-Кассама — исламского священнослужителя, создателя и руководителя террористической организации «Черная рука» в период Британского мандата в Палестине.

Об этом сообщил в ХАМАСе, передает The Jerusalem Post.

Также напомним, что террористическая группировка ХАМАС собиралась атаковать израильских граждан на Филиппинах. Серию операций боевики начали готовить еще в 2017 году, вербуя в свои ряды местных.

Полиция Филиппин обнаружила в стране террористическую ячейку ХАМАСа, которая планировала совершить теракты против израильских граждан. Боевики пыталась совершить теракты в стране через свои отделения в этом регионе, проводили вербовку филиппинских граждан в свою группировку. Также Курсор писал, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика ХАМАС Абд аль-Джабара Джабара в Дженине во вторник утром в его доме. Кроме того, Курсор сообщал, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией «Страж стен-2».

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