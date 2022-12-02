Байден должен прекратить поставлять оружие новому правительству Израиля — экс-посол США

«США больше не должны предоставлять наступательное оружие или военную помощь новому правительству Израиля для действий в Иерусалиме и на территории Иудеи и Самарии», — заявили бывший посол США в Израиле и бывший переговорщик Госдепартамента США Аарон Дэвид Миллер в статье, опубликованной в The Washington Post.

Бывший дипломат Дэниел Курцер и переговорщик Аарон Дэвид Миллер, оба американские евреи, которые работали над арабо-израильским мирным процессом, написали, что США должны продолжать поддерживать «законные потребности Израиля в безопасности», но должны предостеречь от попыток изменить статус Иудеи и Самарии, Храмовой горы и аванпостов поселений.

С лидером «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром в качестве министра национальной безопасности и лидером Религиозно-сионистской партии Бецалелем Смотричем в качестве министра финансов Курцер и Миллер выразили свои опасения, что новое правительство также будет способствовать увеличению активности поселенцев, насилию со стороны поселенцев и ослаблению правил в отношении Применение силы израильскими силами безопасности. Такие действия якобы приведут к концу решения о двух государствах.

Следовательно, бывшие официальные лица США написали, что администрация президента Джо Байдена должна поставить Израилю условия, что он не будет иметь никаких дел с Бен-Гвиром, Смотричем или их министерствами, и что поддержка США международных форумов, таких как ООН и международные суды, имеет ограничения.

Нынешнее руководство США обеспокоено ролью «Оцма Иегудит» и Религиозным сионизмом в новом израильском правительстве.

Администрация Байдена в начале коалиционных переговоров после всеобщих выборов в Израиле призвала Биньямина Нетаниягу из «Ликуда» назначить министров, с которыми США могли бы работать.

Согласно статье, Байден также должен учитывать роль Палестины в динамике. Курцер и Миллер писали, что поддержка США палестинского руководства должна зависеть от готовности провести демократические выборы и обуздать насилие и терроризм . Они также предупредили, что политика новой израильской коалиции может спровоцировать усиление терроризма против израильтян и даже новый конфликт с Газой.

Ранее Курсор писал, что сенатор США заявил, что администрация Байдена ненавидит и презирает Нетаниягу. Политик рассказал, почему ФБР собирается провести расследование в отношении офицеров ЦАХАЛа.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу бросил вызов официальной позиции Белого дома и заявил, что «палестинцы не хотят мира».