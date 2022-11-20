Сенатор США: администрация Байдена ненавидит и презирает Нетаниягу

Сенатор США Тед Круз выступил на состоявшихся в эти выходные встречах руководства Еврейской республиканской коалиции, прокомментировав ряд актуальных вопросов в отношении Израиля.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

В разговоре с республиканцем от штата Техас журналист сказал, американский посол в Израиле Том Найдс консультировал новое израильское правительство по поводу его выборов на министерские должности и того, как это может повлиять на отношения американцев с израильским правительством. У Круза спросили, «переступает ли администрация Байдена черту».

«Я не знаю конкретно, что сделал посол США. Что мне известно в более широком смысле, так это то, что администрация Байдена продемонстрировала глубокую антипатию к правительству Израиля и, в частности, к премьер-министру Нетаниягу. Они ненавидят и презирают премьер-министра Нетаниягу», – сказал сенатор.

По мнению политика, одно из проявлений этого негативного отношения – заявление Министерства юстиции Байдена о том, что ФБР собирается провести расследование в отношении офицеров ЦАХАЛа и провести расследование в отношении правительства Израиля в связи со смертью палестинско-американского журналиста. Он объясняет это радикальной антисемитской «командой» в Палате представителей.

«Крайне левые в Демократической партии, к сожалению, не скрывают своей наглой ненависти к Израилю, своего наглого антисемитизма. И они потребовали, чтобы Министерство юстиции Байдена преследовало израильское правительство», – утверждает Круз.

«Курсор» сообщал, что американский губернатор рассказал, считает ли Иудею и Самарию «оккупированными».

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу бросил вызов официальной позиции Белого дома и заявил, что «палестинцы не хотят мира«.

Помимо этого, Джо Байдену исполнилось 80 лет.