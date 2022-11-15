Байден и Эрдоган попытались сгладить напряженность после теракта

«Байден лично выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле», — прокомментировали встречу в Белом доме.

Во время незапланированной встречи между главами двух государств Байден лично выразил глубокие соболезнования Эрдогану в связи с произошедшим в Стамбуле терактом.

Обострение отношений между странами произошло, поскольку Вашингтон до сих пор открыто продолжает финансовую и военную поддержку курдских отрядов, что дало Анкаре повод отвергнуть соболезнования американского посольства.

Центром подготовки взрыва турецкие силы безопасности определили форпост курдских военизированных формирований в той части Сирии, которая находится в зоне ответственности военных США. В этой связи Анкара косвенно посчитала Вашингтон причастным к теракту, не приняв соболезнования, выраженные американским посольством.

Как отметил Белый дом в официальном заявлении по итогам встречи, Байден лично выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле.

Байден также «выразил признательность» Эрдогану за его посредничество в сделке по продолжению поставок зерна из Украины. Лидеры двух стран согласились с тем, что соглашение «имело решающее значение для повышения глобальной продовольственной безопасности в условиях войны». Они также согласились, что эта инициатива должна быть продолжена.

Сообщается, что Белый дом не анонсировал встречу заранее, а американским журналистам, сопровождавшим Байдена на G20, не разрешили ее освещать.

«[Байден] и ясно дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО», – говорится в заявлении.

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