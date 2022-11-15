Байден и Эрдоган попытались сгладить напряженность после теракта

Во время незапланированной встречи между главами двух государств Байден лично выразил глубокие соболезнования Эрдогану в связи с произошедшим в Стамбуле терактом.
Обострение отношений между странами произошло, поскольку Вашингтон до сих пор открыто продолжает финансовую и военную поддержку курдских отрядов, что дало Анкаре повод отвергнуть соболезнования американского посольства.
Центром подготовки взрыва турецкие силы безопасности определили форпост курдских военизированных формирований в той части Сирии, которая находится в зоне ответственности военных США. В этой связи Анкара косвенно посчитала Вашингтон причастным к теракту, не приняв соболезнования, выраженные американским посольством.
Как отметил Белый дом в официальном заявлении по итогам встречи, Байден лично выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле.
Байден также «выразил признательность» Эрдогану за его посредничество в сделке по продолжению поставок зерна из Украины. Лидеры двух стран согласились с тем, что соглашение «имело решающее значение для повышения глобальной продовольственной безопасности в условиях войны». Они также согласились, что эта инициатива должна быть продолжена.
Сообщается, что Белый дом не анонсировал встречу заранее, а американским журналистам, сопровождавшим Байдена на G20, не разрешили ее освещать.
«[Байден] и ясно дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО», – говорится в заявлении.
Ранее министр внутренних дел Турции недвусмысленно обвинил Америку и других своих партнеров по НАТО в оказании поддержки РПК.
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