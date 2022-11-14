В Турции считают, что США косвенно причастны к теракту в Стамбуле — СМИ

В Турции отказались принять соболезнования от посольства США по поводу теракта в Стамбуле.

В Турции отказались принять соболезнования от посольства США и заявили, что им известно, где координировалась атака.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает CNN Turk.

«Мы не принимаем соболезнования посольства США, мы их отклоняем. Кормя террористические районы в Кобани и финансируя их из своего бюджета, наш союзник понимает, что этим нарушает мир в Турции. Мы, конечно, не будем молчать по этому поводу. Мы никому не враги, мы не смотрим ни на чью землю, мы никого не предаем, но больше мы не можем терпеть эти предательства», — заявил министр.

По словам Сойлу, если бы причастные к теракту не были задержаны, то их сегодня отправили бы в Грецию. Кроме того, он добавил, что исполнительницу теракта хотели ликвидировать, о чем уже было дано соответствующее указание.

Министр отметил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние шесть лет. Он заявил, что только за 2022 год правоохранители Турции предотвратили 200 терактов.

Ранее Курсор писал, что появились новые детали о взрыве в Стамбуле: известно, сколько уже задержано подозреваемых. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил во взрыве курдских боевиков.

Курсор сообщал, что человек, оставивший бомбу, которая спровоцировала мощный взрыв в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, на проспекте Истикляль, арестован сотрудниками полиции.

Наша редакция писала, что взрыв в Стамбуле произошел в час пик, в районе, который считается особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.