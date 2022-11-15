Подробности теракта в Турции: появились новые подозреваемые

Число жертв от взрыва на оживленном пешеходном проспекте в Стамбуле достигло шести человек, из них две девочки — 9 и 15 лет.

В результате теракта в Стамбуле погибли шесть человек и несколько десятков получили ранения. Полиция продолжает расследование преступления. Во вторник число задержанных полицией увеличилось до 50 человек.

Об этом сообщил во вторник министр юстиции Турции.

Турецкие власти возложили ответственность за нападение на объявленную вне закона Рабочую партию Курдистана (РПК), а также связанные с ней группы сирийских курдов. Курдские боевики отрицают свою причастность.

Полиция Турции задержала новых подозреваемых в причастности ко взрыву. Рейды полиции в Стамбуле через несколько часов после взрыва привели к аресту 47 человек, включая сирийскую женщину, которая, как показывают видеозаписи, оставила бомбу с тротиловым зарядом на оживленном пешеходном проспекте Истикляль.

По словам полиции, задержанная Ахлам Албашир незаконно пересекла границу Турции из Сирии и призналась в совершении теракта.

Во вторник министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что число подозреваемых, находящихся под стражей, увеличилось до 50, но не сообщил подробностей.

«Турция продолжает решительно бороться с терроризмом, — завил министр. — Ни одна террористическая организация не добьется успеха в любом заговоре против Турции».

В теракте погибли три семьи, из них были две девочки 9 и 15 лет.

Турция была возмущена поддержкой США курдского ополчения в Сирии, и в понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что он отвергает послания соболезнований из США.

Ранее Курсор писал, что Совет национальной безопасности призывает израильских туристов избегать поездок в Турцию.

Также наш сайт сообщал, что в Турции считают, что США косвенно причастны к теракту в Стамбуле.

Помимо этого, израильтяне рассказали о своем «чудо-спасении» во время теракта в Стамбуле.