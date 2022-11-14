Израильтяне рассказали о своем «чудо-спасении» во время теракта в Стамбуле

Израильтянка Офра Ади, которая пережила террористическую атаку в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, в результате которой шесть человек погибли и десятки получили ранения, сказала, что она пережила смертоносный взрыв только потому, что ее защищали другие люди, которые приняли на себя силу взрыва.

Об этом она рассказала в интервью общественной телекомпании Kan, сообщает The Times of Israel.

«Я сидела на улице и вдруг услышала взрыв и крики людей… Я не понимала, что происходит, так как везде была пыль и дым. Потом я увидела трех человек, лежащих на тротуаре… Я только потом поняла, что это был теракт», — сказала она.

Турецкие официальные лица заявили, что среди убитых были две девочки в возрасте 9 и 15 лет.

«Я был в двух метрах от террориста. Люди, которые погибли, защитили меня, потому что они приняли на себя удар — я только почувствовал ударную волну», — добавила она.

Неясно, находилась ли Ади в непосредственной близости от предполагаемого террориста или взрывного устройства во время взрыва.

Первоначальное расследование привело турецкие власти к выводу, что устройство, оставленное на общественной скамейке на площади, было активировано дистанционно.

Еще двое израильтянок — Натали Свисса и Ор Атедги из Ашдода — были на первом опубликованном снимке предполагаемого террориста.

«Нас спасло чудо, иначе и не скажешь. Мы гуляли по площади Таксим, заглядывая в разные магазины. Все было довольно обыденно. Было очень многолюдно. Когда мы выходили из магазина, мы услышали сильный взрыв и увидели очень большое грибовидное облако. Повсюду был дым», — сказала Свисса.

Свиса и Атедги рассказали, как побежали обратно в свой отель. Уже там они очень удивились, когда увидели свое изображение рядом с изображением подозреваемого в терроризме — гражданки Сирии и члена воинствующей Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической организацией в Турция, США и ЕС

По словам Уди Эйтама, генерального консула Израиля в Турции, рядом с местом воскресного нападения было много израильтян.

«Мы помогли спасти некоторых израильтян из этого района. Были группы туристов, которые связались с нами. Некоторые в шоке. Мы в контакте с ними», — сказал Эйтам и добавил, что местное еврейское население помогает в этих усилиях.

«Добровольцы из еврейской общины Стамбула посетили больницы, чтобы попытаться найти жертв израильтян. Власти также были очень отзывчивыми и полезными», — сказал он.

По последним данным, жертв среди израильтян в результате атаки не было.

Хотя не было прямых указаний на то, что атака была направлена ​​против израильтян, источник в израильской службе безопасности, которого цитируют СМИ, посоветовал израильским туристам в Стамбуле оставаться в своих гостиничных номерах и избегать прогулок по турецкому городу. В понедельник утром директива оставаться в отелях была отменена, однако израильтянам по-прежнему рекомендовали сохранять осторожность.

Ранее Курсор писал, что появились новые детали о взрыве в Стамбуле: известно, сколько уже задержано подозреваемых. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил во взрыве курдских боевиков.

Курсор сообщал, что человек, оставивший бомбу, которая спровоцировала мощный взрыв в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября, на проспекте Истикляль, арестован сотрудниками полиции.

Наша редакция писала, что взрыв в Стамбуле произошел в час пик, в районе, который считается особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.